Il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta è seguito costantemente dal Betis Siviglia, club molto interessato all'argentino. A tal proposito, anche l'allenatore degli spagnoli Manuel Pellegrini ha parlato del calciomercato dei biancoverdi.

Ecco le sue parole dopo il pari contro l'Atletico Madrid, riportate da Estadiodeportivo.com: “Abbiamo bisogno di rinforzi. Per essere competitivi servono giocatori competitivi, che diano una marcia in più, e a noi farebbero comodo. Vogliamo essere protagonisti in tre competizioni, dobbiamo farci trovare pronti. Obiettivi? Parlo sempre con la dirigenza dei ruoli da coprire. Sarà comunque difficile rimpiazzare ogni cessione”.

Intanto, il Betis sta liberando il posto a Quarta: Luiz Felipe è finalmente pronto a lasciare Siviglia, destinazione Premier League.