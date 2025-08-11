Non solo Vlahovic: la Juventus allunga la lista degli esuberi per sbloccare il mercato in entrata. Ma la situazione è tutt'altro che rosea...

Douglas Luiz e l'ex Fiorentina Dusan Vlahovic stanno facendo passare giorni complicati ai dirigenti della Juventus, alle prese con un mercato che difficilmente potrà sbloccarsi se prima non verranno effettuate delle cessioni importanti. L'obiettivo del club bianconero è quello di acquistare a titolo definitivo Kolo Muani, rientrato al Psg dopo il prestito e valutato 45 milioni.

Non solo Vlahovic

Vlahovic, Douglas Luiz e non solo: secondo Sport Mediaset, nell'elenco dei partenti potrebbero finire anche Savona e Kelly. Al momento le offerte latitano, soprattutto per Vlahovic, e la Juventus è costretta ad aspettare: situazione complessa in casa bianconera.



