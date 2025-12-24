​​

Paratici e un progetto a lungo termine per convincere Dragusin

Claudio Tirinnanzi /
Radu Dragusin
Radu Dragusin in azione

Per l'inizio del 2026 è atteso l'arrivo alla Fiorentina di Fabio Paratici come nuovo capo dell'area tecnica. 

L'attuale dirigente del Tottenham potrebbe portarsi con sé il difensore degli Spurs, Radu Dragusin, per risolvere così i problemi manifestati nel reparto arretrato dalla formazione viola. 

Già richiesto dai viola

Il club gigliato aveva chiesto un mese fa il giocatore al Tottenham senza trovare grandi aperture, ma ora la situazione potrebbe essere cambiata. 

Lungo termine

Certo, la situazione in cui versa la squadra non è delle più attrattive per chi deve arrivare, ma Paratici potrebbe convincere lo stesso Dragusin a venire, prospettandogli un progetto a lungo termine.

