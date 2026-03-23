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"E basta con questi cacchio di cambi", tirata in ballo la questione sostituzioni, Vanoli sclera

Stefano Del Corona /
Paolo Vanoli
Paolo Vanoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Un confronto, anche acceso, è andato in scena dopo il pareggio tra Fiorentina e Inter tra il tecnico viola, Paolo Vanoli e un giornalista in sala stampa. 

“E basta con questi cambi!”

Una domanda fatta sugli ultimi cambi effettuati durante la partita (Fabbian e Comuzzo al posto di Fagioli e Gudmundsson per intendersi), ha scatenato la reazione del tecnico: “E basta con questi cambi, e una volta hai messo questo e una volta hai messo quest’altro, ma fatemi godere una partita e dite bravi ai ragazzi. Neanche una soddisfazione”. 

“Volevo provare a vincere ma…”

Vanoli ha poi specificato: “Volevo provare a vincere la partita mettendo due punte, ma bisogna anche rispondere alle mosse degli avversari, perché anche loro hanno fatto dei cambi”. 

C'è anche un riferimento a Parisi che secondo il racconto dell'allenatore si era ritrovato a marcare Acerbi, ma non è molto chiaro il perché Vanoli lo abbia fatto e a cosa si riferisse in particolar modo, visto che Parisi negli ultimi minuti di gara non era presente in campo essendo stato sostituito da Harrison al 70'. 

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