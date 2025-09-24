De Gea incoraggia Lamptey: "Calma e pazienza, tornerai più forte di prima" - FOTO
Il laterale della Fiorentina Tariq Lamptey, arrivato proprio negli ultimi giorni di mercato, sa già che dovrà saltare almeno metà stagione della Fiorentina. L'infortunio al ginocchio, che lo ha costretto all'operazione, lo terrà fuori per almeno 4 mesi, se non di più.
“Tornerai più forte di prima, amico mio”
A incoraggiare Lamptey ci prova David De Gea. Tramite un messaggio sul proprio profilo Instagram, il portiere della Fiorentina manda un messaggio di supporto al classe 2000: “Calma e pazienza. Tornerai più forte di prima, amico mio”, queste le parole dello spagnolo.
Ecco l'immagine da lui pubblicata:
