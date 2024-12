"Nzola? Ha delle carenze tecniche che fanno male agli occhi. Mi sono accorto che fosse sinistro solo quando ha calciato il rigore e ha sbagliato"

Un rigore sbagliato da M'Bala Nzola ha recentemente condannato il Lens alla sconfitta (e all'eliminazione) in Coppa di Francia della sua squadra contro il PSG.

All'indirizzo dell'attaccante ancora di proprietà della Fiorentina, sono piovute critiche da parte dell'editorialista di After Foot, Daniele Riolo.

“Penso che abbia un deficit tecnico evidente - ha detto Riolo - E' un ragazzo che lavora per il collettivo e non possiamo biasimarlo per la sua generosità e la sua voglia di fare bene”.

E poi: “Ho saputo che era mancino solo quando ha tirato in porta, non te ne accorgi davvero quando ha la palla. Non gli biasimo il rigore sbagliato, può succedere. Muove le difese e fa benissimo, ma c'è una carenza tecnica che fa male agli occhi”.