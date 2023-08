Si avvicina sempre di più l'inizio della stagione e del campionato per la Fiorentina, con la squadra viola che tra quattro giorni scenderà in campo contro il Genoa a Marassi. Tanti i nomi nuovi che Italiano inserirà nella lista dei convocati per la prima stagionale, tra cui, con tutta probabilità, anche Lucas Beltran, punta argentina ex River Plate ultimo acquisto ufficializzato in casa gigliata.

Gilardino, invece, di nomi nuovi ne ha già inseriti in lista e testati nella prima stagionale per il Grifone contro il Modena in Coppa Italia, partita vinta non senza poche difficoltà per 4-3. Protagonista assoluto, tra i nuovi, Matteo Retegui, punta italo-argentina arrivata in estate dal sudamerica autore di una doppietta. L'attaccante è stato seguito anche dalla Fiorentina all'inizio del mercato, per poi virare su altri profili.

E sarà dunque l'idea contro la realtà del mercato viola. Quello che poteva essere e quello che sarà. L'acquisto di Beltran, infatti, con i 25 milioni spesi rappresenta uno degli investimenti più importanti dell'era Commisso. Rimane da capire quante siano le possibilità che l'argentino si possa vedere subito in campo, con uno Nzola che scalpita, già ben cosciente del gioco italiano, con la lettera maiuscola e quella minuscola.

Quanto gli argentini si possano ben inserire nel calcio del Bel Paese, lo ha già dimostrato Retegui alla prima, nonostante l'avversario non propriamente impegnativo. E poi anche gli esempi di Dybala, Lautaro… Senza scomodare nomi di leggende. Sarà Retegui-Beltran (forse non dal 1'). Sarà Genoa-Fiorentina, una partita (anche) in salsa argentina.