Dago: "Tre giocatori non stanno bene, ma spero di averli contro la Fiorentina"

Vittoria sofferta per 1-0 del Maccabi Haifa nell'ultimo turno del campionato israeliano contro l'Hapoel Hadera. Una gara questa che però ha lasciato dei segni nella squadra che la Fiorentina affronterà giovedì prossimo in Conference League.

Il bollettino fatto dall'allenatore

Diversi giocatori sono acciaccati o non al meglio: “Ali Muhammad ha ricevuto un forte colpo alle costole - spiega l'allenatore del Maccabi, Masai Dago - spero davvero che non sia grave. Anche Daniel Sondgren è in forse per questo. Shawn Goldberg ha ricevuto una botta alla caviglia che ora gli fa male. Spero che potranno essere della partita giovedì, contro la Fiorentina”.

Situazioni da valutare

Situazioni tutte da valutare dunque all'interno della squadra, prossima avversaria dei viola che invece potrebbero ripresentare per la prima volta Dodô almeno tra i convocati.