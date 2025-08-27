Il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia sembra vicino alla Fiorentina. Di lui ha parlato chi lo conosce molto bene, ovvero il tecnico Mauro Zironelli, che lo ha allenato nella Juventus Next Gen. Queste le sue parole a Tuttomercatoweb.com: “Il suo talento si è formato nelle varie esperienze in prestito, poi al Venezia ha fatto una bellissima stagione. Di Francesco lo ha valorizzato nel suo ruolo. Ha un ottimo tiro, grande visione di gioco, un bel lancio… ha tutto per quel ruolo. E soprattutto è una persona positiva e matura, un ragazzo intelligente”.

“A 8-10 milioni Nicolussi è un affare. Fiorentina? Sarei contento”

A 8-10 milioni di euro è un affare? “Assolutamente sì. La Fiorentina si garantisce un centrocampista completo, un professionista serio. Sarei contento di vederlo in viola, è una squadra importante e si meriterebbe il posto. Sono convinto che in futuro conquisterebbe anche la Nazionale”.

“Lui e Fagioli possono convivere. Voglio l'anno della consacrazione”

Può convivere con Fagioli? “Sì e anche molto bene. Hanno giocato insieme, si conoscono e i giocatori forti a livello di qualità non sono difficili da far convivere. Cosa mi aspetto da Fagioli? Dovrebbe essere l'anno della consacrazione, per fare un salto definitivo e diventare importante anche in Nazionale”.