De Zerbi chiama la Fiorentina per Dodo, ma Commisso fa muro. Ecco quanto aveva offerto il Brighton per il brasiliano

Il Brighton ha fatto una proposta da 20 milioni di euro per il terzino destro della Fiorentina Dodô, prontamente respinta dal club di Commisso. E' quanto riporta Globo, che svela che l'approccio del Brighton è avvenuto su suggerimento dell'allenatore Roberto De Zerbi, con cui Dodô ha lavorato allo Shakhtar Donetsk, ma le cifre non hanno soddisfatto la dirigenza gigliata.

La Fiorentina ha già venduto Igor al Brighton per 18 milioni di euro. Il terzino destro era stato ceduto allo Shakhtar Donetsk per 2 milioni di euro nel 2018 dopo essersi ancora messo in luce nelle giovanili. Dopo essere stato ceduto in prestito al Vitória de Guimarães, dal Portogallo, è stato titolare nel club ucraino per tre stagioni, fino al passaggio alla Fiorentina. Per averlo definitivamente la Viola aveva sborsato ben 14,5 milioni di euro nel luglio 2022.