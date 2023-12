Il tecnico della Nazionale Italiana Luciano Spalletti durante Atreju, la festa di Fratelli d'Italia di scena, ha parlato dei prossimi Europei del 2024, che vedranno l'Italia partire da squadra Campione in carica.

“Intanto siamo i campioni in carica e non è poco. Non ci deve interessare se qualcuno crede o no in noi. I calciatori devono credere in se stessi”- ha detto. “Non possiamo tirarci indietro portando questa bandiera sulle spalle. Immaginiamo che nessuno dei nostri avversari sarà felice di incontrare l’Italia".

"Poi noi dobbiamo fare quello che è il nostro dovere in campo. Vogliamo esser ricordati da tutti per essere una squadra che ha giocato un calcio feroce e coraggioso, andando ad affrontare viso a viso gli avversari”.