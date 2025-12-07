Encefalogramma ed elettrocardiogramma piatti: inutile perfino un avvio ideale. La Fiorentina non ha progetto e continua a perdere tempo

Le bastonate alla Fiorentina arrivano anche da La Gazzetta dello Sport che nel commentare lo stato della squadra viola si rifà alle immagini di un paziente con encefalogramma ed elettrocardiogramma piatti: nessun segnale, né dalla testa, né dal cuore. Una rianimazione che diventa impossibile perché non è servito neanche un avvio ideale di match, sbloccato subito e con una curva gremitissima a spingere alle spalle.

Niente, è bastata la prima folatina di vento per sciogliersi e sparire. Il quotidiano mette a confronto la Fiorentina con il Sassuolo, neo promosso e meritevole per non aver perso tempo dopo la retrocessione ma in grado anzi di scegliere l'allenatore (già dalla B) e di costruire la rosa con oculatezza. La società viola invece il progetto non ce l'ha, ha messo su una rosa piena di lacune e doppioni e di tempo ne sta perdendo fin troppo.