Lazzari: "Piccoli ottimo colpo per la Fiorentina, ha ampi margini di miglioramento. Il Cagliari perde due pezzi pregiati, ma..."

In vista di Cagliari-Fiorentina, prima giornata di campionato in programma domenica, il doppio ex Andrea Lazzari ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina mi sembra una squadra pronta a tutte e tre le competizioni che dovrà giocare. Deve stare attenta alle variabili, ma sulla carta è pronta. Ho avuto la fortuna di poter lavorare con Pioli, ho notato il suo grande miglioramento nel tempo. Lo Scudetto vinto è stato incredibile, con una rosa che non era pronta per vincerlo”.

Su Piccoli: “Con lui la Fiorentina piazza un ottimo colpo di mercato. Ci vedo ancora ampi margini di miglioramento. Pioli si trova a gestire un reparto completo e importante, dovrà essere bravo a valorizzare tutti gli attaccanti. Sebastiano Esposito? Nonostante la giovane età, ha qualità importanti già dimostrare e può valorizzarsi anche a Cagliari. La squadra ha perso Zortea e Piccoli, due colpi bassi, ma vorrà comunque dire la sua in campionato a partire da domenica. Puntare su Pisacane è azzardato, perché il tecnico è molto giovane, ma da fuori appare molto preparato”.