Dodô e l'intervento decisivo di Pioli. Mandragora e un accordo che si aspettava di rinnovare prima

I rinnovi di Mandragora e Dodo sono i temi più impellenti a livello di contratti in casa Fiorentina.

Tempi maturi per il rinnovo di Mandragora?

Partendo dal centrocampista, le parti restano molto vicine dopo un’estate in cui il nome di Mandragora è stato sulla bocca di molti, in Italia ma non solo, dal Betis Siviglia al Bologna. L'ex Torino probabilmente si aspettava di rinnovare il suo accordo prima - rivela il Corriere Fiorentino - ma adesso i tempi potrebbero essere maturi, almeno rispetto a quando le prime richieste non erano state accettate. Oggi che la cifra di 2 milioni sembra rappresentare il punto d’incontro la fumata bianca è più vicina.

E Dodo?

Altro discorso invece per Dodo, dato sicuro in partenza a fine maggio, rimasto grazie all’arrivo di Stefano Pioli, ma con il quale non si è più parlato di rinnovo. A differenza di Parisi, prossimo alla firma. Insomma, una situazione ancora assai complicata per il carioca.