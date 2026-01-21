Biasin: "Alla Fiorentina mancava uno con le caratteristiche di Fabbian. Anche l'Inter l'aveva seguito a lungo"

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del nuovo acquisto della Fiorentina Giovanni Fabbian: “Prima di andare al Bologna l'Inter lo ha seguito a lungo. Parliamo di un centrocampista capace di segnare tanti gol, ha una capacità d'inserimento davvero notevole. In questa stagione ha avuto meno spazio, ma la Fiorentina ha fatto bene a comprarlo perché possiede delle caratteristiche che al momento mancano nella rosa viola".

Poi ha aggiunto: "Mandragora sta over performando ma non è eterno, uno in più come Fabbian serviva assolutamente. Deve migliorare in fase difensiva, perché nel calcio moderno il centrocampista non può guardare solo avanti. Questo aspetto è fondamentale se vorrà diventare titolare nella Fiorentina".