L’ex tecnico di Fiorentina e Lazio Eugenio Fascetti ha parlato al Brivido Sportivo in vista proprio della sfida di lunedì prossimo tra viola e biancocelesti, proiettandosi sul confronto decisivo in chiave piazzamento europeo.

‘L’assenza di Gonzalez e il calo di Bonaventura un fattore decisivo per il calo della Fiorentina’

“La Fiorentina è una buona squadra, con alcune individualità notevoli. Sta facendo un buonissimo campionato, anche se capisco che a Firenze possa esserci un po’ di scoramento perchè a Natale la posizione di classifica era molto migliore. Qualcosa non sta funzionando, probabilmente uno dei fattori che hanno influito negativamente è l’assenza per molte settimane di Gonzalez e il calo fisico di Bonaventura, decisivi per il rendimento di tutti. Poi c’è stato forse un problema mentale, qualche gara approcciata non in maniera perfetta, vedi Lecce. Ma quella viola è una squadra che può mettere in difficoltà tutti quest’anno”.

‘Con una linea difensiva come quella di Bologna la Fiorentina non ha chances di battere la Lazio’

“Quando si affrontano grandi squadre come la Lazio, si ha molto da guadagnare e battere la squadra di Sarri potrebbe ricreare quella miscela positiva che per mesi ha accompagnato la Fiorentina. Non sarà facile, la Lazio è avversario ostico e imprevedibile. Può incappare in una serataccia così come sfoderare una grande prestazione. Stiamo parlando di un gruppo che lo scorso anno è arrivato secondo in classifica. Vedremo una bella partita, si affrontano due squadre che vogliano giocare a calcio e dominare il gioco, mi aspetto spettacolo. La Fiorentina dovrà chiudere gli spazi sulle fasce: una linea difensiva come quella vista a Bologna non ha chances di vincere. Servirà accortezza”.

‘La Fiorentina può lottare per la Champions League. Europa indispensabile per la crescita viola’

“Pensare che la Fiorentina possa continuare il ruolino di marcia di gennaio è molto difficile. Italiano e i ragazzi dovranno essere bravi a superare le difficoltà e dare una svolta al proprio cammino. Sia Fiorentina che Lazio si possono giocare un posto in Champions League, anche se la lotta è molto accesa e oggi sembrano avere qualcosa in meno delle altre pretendenti. Però il rush finale potrebbe regalare belle sorprese ad entrambe. L’obiettivo deve essere l’Europa, senza dubbio: la Fiorentina ha bisogno di calcare i palcoscenici europei per crescere, non può farne a meno”.