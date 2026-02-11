Flachi: "I giocatori della Fiorentina commettono troppi errori di base, fanno riflettere. Vanoli? Sacrifica Solomon per Gudmundsson..."

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Ci sono troppi giocatori in area in quella situazione. Ci sono contesti in cui serve soprattutto un'altra marcatura, quella a uomo. Anche perché hai preso gol sul primo palo… E il problema più grande è il primo gol subito contro il Torino, una conseguenza di errori che hai ripetuto… Su una palla indietro non si sale mai. I granata e il Cagliari non hanno grandi qualità, eppure hanno segnato con facilità”.

“Fiorentina fragile e impaurita. Troppi errori di base”

“La Fiorentina è mentalmente fragile e molto impaurita. Dopo tanti episodi è normale che subentri la paura… Ci sono troppi errori di base in fase difensiva. Non mi pare che abbia sbagliato solo Dodô, anche Comuzzo si è reso protagonista in negativo più volte. Queste situazioni devono essere evitate. Mi chiedo se certi giocatori siano arrivati lì perché è andata bene… Quando arrivi in Serie A, una base forte ce la dovresti avere andando sempre a migliorare. Errori così eclatanti ti fanno riflettere”.

“Se Gudmundsson non si fa male, Solomon non va sull'altra fascia”

Sui cambi: “Anche in quello alla Fiorentina è andata bene. Perché se non si fa male Gudmundsson, Vanoli non sposta Solomon a piede invertito. Sacrifica l'israeliano per far giocare Gudmundsson nel suo ruolo. E se non entra Harrison si perde anche quella partita. Sono coincidenze, ma vanno messe in preventivo”.