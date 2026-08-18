La rivelazione di Aquilani: "Thorstvedt ha chiesto la cessione". Indovinate chi c'è dietro...

Durante tutta l'estate vi è stato raccontato che Kristian Thorstvedt non aveva più intenzione di rimanere al Sassuolo e che aveva già un accordo di massima da tempo con la Fiorentina.

Non è stato così esplicito ma ci è andato molto vicino nel raccontare i fatti l'allenatore del Sassuolo, Alberto Aquilani che ha portato alla luce i problemi col centrocampista norvegese ma anche con l'attaccante Andrea Pinamonti.

“Pinamonti e Thorstvedt sono giocatori che sono infortunati ma hanno anche chiesto di essere ceduti - sono le parole dell'ex tecnico della Primavera viola - Per questo non ci sono”.

E poi: “Dovranno arrivare pedine al loro posto. Che andranno allenate. E ormai il tempo stringe con l’inizio del campionato che incombe”.

Per Thorstvedt comunque la Fiorentina deve individuare ancora la formula giusta per convincere il Sassuolo a dare il proprio via libera. Una formula che, possibilmente, preveda anche l'inserimento di una contropartita tecnica.