Questo pomeriggio il giornalista di SkySport Marco Bucciantini ha avuto modo di analizzare il momento attuale della Fiorentina di Paolo Vanoli dopo le ultima sconfitta contro il Parma.

“La Fiorentina nelle ultime tre partite ha tirato piu di 70 volte verso la porta, in partite in cui meritava di raccogliere qualcosa. Il vero problema è che non è mai brava ad impedire che succeda qualcosa contro di lei: questo è il primo problema in campo di questa squadra. Serve quindi un’organizzazione che permetta alla squadra di non subire occasioni, e sopratutto gol. Il Parma non ha fatto tanto sabato, ma quelle due occasioni che ha avuto sono state abbastanza facili, lo stesso Ondrejika poteva far gol già nel primo tempo tirando comodo dall’arietta piccola. Intanto bisogna risolvere questo perche cosi facendo anche in partite brutte come sono state le ultime si riuscirebbe a raccogliere qualcosa”.

“La Fiorentina ha fatto vedere qualcosa nelle ultime partite ma..”

Ha anche aggiunto: “In una partita che resti sullo 0-0 fino all’ultimo più avere la possibilità di trovare un’occasione che ti possa regalare i tre punti. La squadre le occasioni le ha avuto, come ho detto, e ne avrebbe di piu se il proprio attaccante fosse piu lucido tecnicamente e mentalmente. Con il Verona e con il Parma si è visto che quando la Fiorentina ha provato a mettere in moto il suo attaccante qualcosa lo ha fatto: per questo serva che torni presente e attivo davanti alla porta avversaria. Nell’ultime partite contro squadre al nostro livello la Fiorentina ha perso tante occasioni, vincendo solo quella strana partita contro l’Udinese in 10 contro 11. Finalmente siamo riusciti a creare qualcosa ma si è perso perche si continua a prendere gol, e se la Fiorentina conclude il campionato con la peggior difesa si retrocede con largo anticipo”.

“I viola dovrebbero seguire l'esempio del Torino”

Ha voluto sottolineare anche un particolare aspetto: “C’è una cosa che mi salta all’occhio e voglio parlarne portando un esempio particolare. Il Torino, con i viola, è una delle peggiori difese del campionato. I Granata però hanno registrato ben 7 cilene sheet, il che significa che almeno in 7 partite hanno smosso la classifica: poi mi sembra che di queste ne abbia vinte 5 e per questo la loro classifica adesso è abbastanza decente. Se prendi sempre gol per qualsiasi squadra è difficile fare punti, a maggior ragione per una squadra in difficoltà come la Fiorentina”.

“Qualche miglioramento si è visto ma non sono certo che la squadra sia guarita”

Ha portato alla luce anche altri problemi: “In un momento in cui il centrocampista sbaglia un passaggio di 5 metri, un difensore sbaglia una preventiva semplice e gli attaccanti non segnano si può fare veramente poco. Nelle ultime partite si è fatto qualcosa ma non riesco a capire perche stiamo migliorando oppure se tutto spendeva dal valore degli avversari che avevamo davanti: nell’ultimo mese la Fiorentina ha affrontato avversari abbordabili, che quando eravamo in difficolta ad inizio stagione speravamo, con queste partite, di rialzarci in classfica. E questo invece purtroppo non è successo”.

“L'arrivo di Paratici a Firenze è una grossa notizia”

Ha concluso poi con concluso parlando dell’arrivo imminente di Paratici: “Non sento l’urgenza di cambiare tanti giocatori, anche perché non sono convinto che la Fiorentina possa fare un mercato a gennaio che stravolga tutto: ci sono pochi nomi a giro, e ci sono tante big che hanno bisogno di nuove pedine. Ho piu paura che queste possano venire a pescare a Firenze. Sono convinto che Paratici, nonostante non ci sia ancora l’ufficialità, stia già lavorando per la Fiorentina, ance se vorrei ci fosse l’annuncio il prima possibile. Questo perche il suo arrivo a Firenze sarebbe una notizia grossa, positiva e che rilancerebbe il futuro del club”.