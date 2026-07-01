Il Cagliari individua in un ex Fiorentina il profilo perfetto per sostituire Palestra

Un ex Fiorentina per raccogliere la pesante eredità di Palestra. Il primo obiettivo del Cagliari sul mercato è quello di trovare il sostituto dell'esterno azzurro, tornato all'Atalanta e poi passato al Chelsea, e il profilo individuato dalla dirigenza rossoblù è quello di un calciatore cresciuto nelle giovanili viola.

Promozione in Serie A?

Si tratta di Costantino Favasuli, classe 2004 reduce da una grande stagione in Serie B con la maglia del Catanzaro. Il calciatore era stato attenzionato dal Cagliari già in passato e adesso il suo nome torna di moda: per lui, che aveva giocato in prestito alla Ternana e al Bari prima di essere acquistato dal Catanzaro, sarebbe la prima esperienza in Serie A.