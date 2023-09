Pioli raggiunge momentaneamente la vetta con una vittoria di misura; ingresso nel finale per un ex viola. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Tre punti per il Milan a San Siro contro l'Hellas Verona. La banda di Pioli conquista la vetta della classifica, in attesa di Empoli-Inter, grazie ad un successo di misura per un 1-0. In rete Rafa Leao, che si riscatta dopo l'errore in Champions League contro il Newcastle.

Da segnalare, poi, anche un ex attaccante della Fiorentina. Luka Jovic ha disputato diversi minuti con la maglia rossonera quest'oggi, subentrando al posto di Olivier Giroud al 65'. Una mezz'ora scarsa per l'ex viola, che però è andato vicino anche alla rete nel finale.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 12, Milan 12, Lecce 11, Juventus 10, Frosinone 8, Napoli 7, Fiorentina 7, Torino 7, Verona 7, Atalanta 6, Bologna 5, Genoa 4, Monza 4, Roma 4, Sassuolo 3, Lazio 3, Udinese 3, Salernitana 3, Cagliari 2, Empoli 0.