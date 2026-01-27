La caccia ad un centrale sul panorama internazionale. Dragusin? Mission impossible

Sul mercato la Fiorentina è alla ricerca ancora di un difensore centrale. La priorità va ad un centrale mancino e in questo senso resta d'attualità il nome di Diogo Leite dell’Union Berlino.

Panorama internazionale

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la società viola sta lavorando a fari spenti e in assoluta riservatezza sul panorama internazionale nel tentativo di individuare l’occasione giusta.

Missione impossibile

La speranza è quella di riuscire a convincere Radu Dragusin. Ma sembra più una missione impossibile che uno scenario plausibile, perché il classe 2002 aspetta una squadra che punti all'Europa e non alla salvezza.