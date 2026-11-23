Se c'è stata una gestione societaria su un giocatore che non ha dato i frutti sperati, questa è quella su Dodô. Il terzino della Fiorentina andrà in scadenza con il club viola nell'estate del 2027 e senza il rinnovo di contratto la prossima finestra di mercato in arrivo sarà l'ultima possibilità per monetizzare per la società viola con una sua cessione, poi sarà svincolo a zero.

La volontà della Fiorentina

Come riporta Pablo Oliveira, giornalista brasiliano vicino alle vicende di casa Flamengo, che negli scorsi mesi si era interessato al terzino, la Fiorentina cercherà in tutti modi di cedere Dodô a gennaio per provare a ricavare dalla cessione 2-3 milioni di euro. Una cessione a prezzo di super saldo, versione Black Friday.

Fuori dal progetto

Dodô è da tempo fuori dal progetto sportivo della Fiorentina, che a giudicare da come è finita la vicenda, ha sbagliato la gestione del giocatore e della sua permanenza in viola, vendendo (a posteriori svendendo) Kayode in Premier League.