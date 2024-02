Italiano e la maxi-sorpresa fatta nel nome di Zeman. Il tecnico si è giocato il tutto per tutto in base a due concetti

Una metamorfosi tattica che ha portato la Fiorentina ad essere dominante sulla Lazio e a cogliere impreparati gli avversari. Così è arrivata la vittoria nell'ultimo turno di campionato.

Nel nome di Zeman

Su La Nazione si legge che Vincenzo Italiano avesse studiato la maxi-sorpresa nel corso dell’allenamento di sabato, a 48 ore dalla sfida con i biancocelesti. Una mossa che può essere ricollegabile a quella fatta da Zdenek Zeman, alla viglia di un match contro la Juventus e in altre circostanze.

In sostanza Zeman aveva deciso di rendere ancora più offensivo il suo già spregiudicatissimo 4-3-3 con altre scelte al limite. Italiano ha voluto giocare e giocarsi il tutto e per tutto contro la Lazio, forte di due concetti che poi si sono visti in campo.

Due concetti

Il concetto numero uno è che solo vincendo quella partita, la Fiorentina avrebbe potuto tenere vivo il proprio campionato. Quello numero due invece è: scelte forti a livello tattico le puoi fare solo se hai la convinzione della solidità del gruppo. E il tecnico ha voluto far vedere a tutti che la squadra e lo spogliatoio sono vivi.