Ikone e quel dettaglio economico che complica i piani di mercato della Fiorentina: il ritorno in patria per l'esterno d'attacco resta una possibilità, ma...
Quello di Jonathan Ikone resta uno dei casi più spinosi del mercato in casa Fiorentina. L’esterno francese percepisce un ingaggio da circa 1,6 milioni di euro netti a stagione, una cifra che sta complicando i piani della dirigenza viola, intenzionata a cedere il giocatore in questa sessione estiva.
Nessuna trattativa è in fase avanzata
Finora, nonostante i sondaggi dal Brasile, non sono arrivate offerte concrete per l'ex Lille. La Fiorentina continua a monitorare la situazione e non esclude piste estere, con particolare attenzione al mercato francese, dove Ikone ha ancora estimatori. Tuttavia, nessuna trattativa è al momento entrata in fase avanzata.
E se venissero abbassate le richieste?
Con il mercato che si avvicina alla conclusione, il club dovrà valutare se abbassare le richieste o cercare formule alternative per facilitare l’uscita del classe ’98, finora lontano dal rendimento atteso.