Quello di Jonathan Ikone resta uno dei casi più spinosi del mercato in casa Fiorentina. L’esterno francese percepisce un ingaggio da circa 1,6 milioni di euro netti a stagione, una cifra che sta complicando i piani della dirigenza viola, intenzionata a cedere il giocatore in questa sessione estiva.

Nessuna trattativa è in fase avanzata

Finora, nonostante i sondaggi dal Brasile, non sono arrivate offerte concrete per l'ex Lille. La Fiorentina continua a monitorare la situazione e non esclude piste estere, con particolare attenzione al mercato francese, dove Ikone ha ancora estimatori. Tuttavia, nessuna trattativa è al momento entrata in fase avanzata.

E se venissero abbassate le richieste?

Con il mercato che si avvicina alla conclusione, il club dovrà valutare se abbassare le richieste o cercare formule alternative per facilitare l’uscita del classe ’98, finora lontano dal rendimento atteso.