Anche una spagnola si inserisce nella corsa per Ngonge, ma la richiesta dell'Hellas Verona rimane la stessa

Una richiesta da 12 milioni che ha fatto vacillare prima la Fiorentina e poi il Napoli. E così, per il momento, Ngonge rimane all'Hellas Verona nonostante la sua richiesta di un'altra avventura per la seconda parte di stagione. I gialloblù, che stanno vendendo diversi pezzi pregiati, non si muovono da quella cifra.

Adesso sul giocatore c'è anche la Real Sociedad, club spagnolo che si è interessato all'attaccante belga. Come scrive il Mundo Deportivo, Ngonge sarebbe uno dei nomi presenti nella lista degli obiettivi insieme a Giovanni Reyna ed Edon Zhegrova.