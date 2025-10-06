Adani: "L'esonero di Pioli? Ma siamo pazzi? Adesso servono Commisso e Pradè, il progetto deve prendere forza da loro"

A La Domenica Sportiva è intervenuto l'ex difensore della Fiorentina e attualmente commentatore e opinionista Daniele Adani, parlando del momento di forma della squadra viola, ancora sconfitta ieri contro la Roma.

Le parole di Adani

“Non vedo un calciare della rosa della Fiorentina che possa ritenersi soddisfatto del proprio rendimento. Poi anche lo stesso Pioli sarà il primo a non essere soddisfatto del suo rendimento ma fermiamoci un attimo: sesta giornata, cambiamo Pioli? Ma siamo pazzi? Pioli arriva e la Fiorentina costruisce un progetto pluriennale, importante attorno a lui, facendogli un contratto importante e ora si parla di esonero?".

Si aspetta la società

“La Fiorentina è partita male senza dubbi, sia nel gioco che nei risultati. È una squadra poco incisiva e vulnerabile, anche se con la Roma ha fatto una buona gara. Ma io aspetto Pradè e Commisso, perché il progetto deve prendere forza dalla società prima ancora che dalla rosa e dall'allenatore”.