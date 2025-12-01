Sassuolo, adesso è ufficiale: si ferma Berardi, salterà la Fiorentina. Uno stop non di poco conto
Intanto, da Sassuolo arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Berardi, uscito dolorante nella partita tra i neroverdi e il Como.
Out contro la Fiorentina
I prossimi avversari della Fiorentina rischiano di perdere il proprio capitano a lungo: Berardi avrebbe infatti rimediato una lesione al flessore destro. Assenza sicura, quindi, contro i viola al Mapei, nella sfida in programma questo sabato alle 15.
Il report del Sassuolo
"Gli esami strumentali effettuati a Domenico Berardi, in seguito all’infortunio rimediato in occasione della gara Como-Sassuolo, hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo".
💬 Commenti (1)