La probabile formazione del Verona: un ex difensore della Fiorentina pronto per una maglia dal primo minuto

Sono Lovric, Serdar e Bella-Kotchap gli indisponibili per la gara contro la Fiorentina tra le fila del Verona. L'allenatore dei gialloblù Paolo Sammarco sembra in ogni caso avere le idee chiare sulla formazione da mandare in campo.

Le possibili scelte di Sammarco

Tra i pali ci sarà Montipò, e davanti a lui la difesa a tre composta da Edmundsson, Nelsson e l'ex viola Valentini. A centrocampo agiranno Akpa Akpro, Gagliardini e Harroui, mentre sugli esterni agiranno Belghali e Frese. In attacco pronto il duo offensivo formato da Bowie e Orban.

La probabile formazione

Probabile formazione Verona (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban.