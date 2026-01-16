Piñones-Arce: "Avevamo bisogno della sosta, le ragazze sono tornate cariche. La Fiorentina è dove pensava di essere"

L'allenatore della Fiorentina Femminile Pablo Piñones-Arce è intervenuto ai canali ufficiali del club verso la sfida contro il Genoa: “Le ambizioni devono rimanere quelle che avevamo all'inizio, ovvero continuare a lavorare e a costruire l'identità che vogliamo avere. Genoa già affrontato? Sì, in coppa, ma lasciamo stare. Era all'inizio dell'annata e tutte le squadre stavano sperimentando”.

“Sarà un periodo pieno, ma la sosta ci serviva. Le ragazze sono cariche”

“La crescita che abbiamo avuto nell'affrontare la prima fase del campionato è ottima. Siamo dove pensavamo di essere. La sosta serviva tanto a tutti, avevamo bisogno di staccare un po' e di ritrovare le energie. Sapevamo già di affrontare un periodo con tante partite, ma siamo rientrati con l'atteggiamento giusto. Le giocatrici hanno tanta voglia di lavorare, sono molto contento”.

“Possono giocarsi tutte un posto da titolari”

“Tutte le partite hanno vita propria. Ogni settimana, ogni allenamento, tutte le ragazze si giocano un posto da titolare fino all'ultimo minuto. E questo non cambierà”.