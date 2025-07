Il Cagliari vicinissimo a un ex Fiorentina, mentre la pista Esposito si raffredda: inserimento viola in arrivo?

Durante la presentazione della rosa del Cagliari per la prossima stagione, tenutasi ieri in ritiro, il patron degli isolani Tommaso Giulini ha rilasciato un importante indizio di mercato riguardo all'arrivo in Sardegna di Michael Folorunsho, centrocampista passato dalla Fiorentina quest'anno.

Il presidente rossoblù ha infatti commentato con: “Speriamo che arrivi presto”, il che lascia presagire una trattativa ben avviata e in dirittura d'arrivo. Si allontana, invece, Sebastiano Esposito: non c'è l'accordo con l'Inter sulle cifre, e quindi la Fiorentina può tornare a comandare la corsa al classe 2002.