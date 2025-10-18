Il solito Sottil: decisivo prima della sosta, l'ex viola dà forfait a poche ore dal match con il Sassuolo
Riprende oggi la Serie A e lo fa anche con Lecce-Sassuolo, con i salentini reduci dalla vittoria a Parma prima della sosta: match deciso dal giocatore prestato dalla Fiorentina ai salentini, Riccardo Sottil.
Forfait
Il classe ‘99 doveva essere tra i protagonisti anche oggi pomeriggio alle 15 ma è stato costretto a dare forfait per un problema muscolare dell’ultima ora.
Alti e bassi
Un forfait a sorpresa lo definiscono in Salento, per uno degli esterni di Di Francesco, che prosegue con i suoi famosi alti e bassi.
