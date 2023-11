Brutta sconfitta per l’Italia Under 19 di mister Corradi: la Svizzera scavalca gli Azzurrini. Niente da fare per il viola Comuzzo

A Boras, in Svezia, l’Italia Under 19 di mister Bernardo Corradi incappa in una brutta sconfitta con la Svizzera e si vede scavalcare in classifica dagli elvetici nel girone di qualificazione agli Europei di categoria. Nel gruppo italiano c’è un rappresentante della Fiorentina, il classe 2005 difensore centrale Pietro Comuzzo.

I biancorossi passano al 66’ con Ligue, una rete sufficiente per lo 0-1 finale che condanna l’Italia alla sconfitta. La Svizzera sale a quota 6 punti nel girone superando l’Italia che resta a 3, dopo due gare giocate. A 0 sia Svezia che Lichtenstein, che si sfideranno quest’oggi.

Niente da fare anche quest’oggi per Comuzzo, che non è sceso in campo nella retroguardia azzurra, neppure a gara in corso. Dopo gli 0 minuti col Lichtenstein, un’altra giornata all’asciutto per il ragazzo friulano, che spera adesso di ottenere spazio martedì prossimo contro i padroni di casa della Svezia, prima di rientrare al Viola Park ad allenarsi con mister Vincenzo Italiano.