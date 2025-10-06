Capello: "Pioli non è entrato nella testa dei giocatori, impossibile fare una virata ed essere competitivi"

L'ex allenatore di Milan, Roma e Real Madrid, ora commentatore televisivo, Fabio Capello, intervenuto a Radio Anch'io Sport sulla Rai, ha parlato del momento che sta passando il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli.

“Non è entrato nella testa dei giocatori”

“Il valore dell’allenatore non si discute - ha detto - quello che ha fatto col Milan è stato importante e ha fatto cose interessanti anche in altre esperienze. Non è entrato nella testa dei giocatori, non riesce a far sì che la squadra lo segua come vorrebbe e questo è un grosso problema per un allenatore”.

“Difficile essere competitivi”

E poi: “Difficile fare una virata improvvisa, riuscire ad essere competitivi. Per Pioli sarà molto, molto dura, ci vorrà grande aiuto da parte della società e dei tifosi”.