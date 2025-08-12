La Fiorentina e un nuovo attaccante: i contorni della richiesta. Da giocatori fuori scala a nomi più accessibili per i viola

La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante. Il tecnico Pioli ha già dato un identikit preciso su quello che serve per questa squadra: un'altra punta, un ideale vice Kean, un uomo che attacchi la profondità più dei giocatori che in questo momento sono presenti in rosa.

Richieste economiche alte

Richieste economiche troppo alte per alcuni attaccanti già valutati nella prima parte dell'estate come Ioannidis e Piccoli. Anche Harder dello Sporting, richiesto in un primo momento in prestito, viaggia sui 20 milioni di euro.

Più accessibili

Più accessibili i già noti Siwe e Shpendi, seguiti da settimane, e anche Daku, attaccante albanese del Rubin Kazan, 27 anni, valutato circa 8 milioni di euro.