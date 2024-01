Cosa fare con Castrovilli? La remota possibilità del rinnovo e un futuro che sembra ormai segnato

Che ne sarà di Castrovilli? Una domanda che, di tanto in tanto, riaffiora alla mente dei tifosi che si ricordano come la Fiorentina abbia ancora in rosa il centrocampista classe 1997. Il suo rientro dovrebbe essere previsto per febbraio, ma c'è da capire quanto spazio troverà in una squadra che fino a prova contraria non sarebbe dovuta essere più la sua ormai da sei mesi.

Nessuna novità dopo il mancato trasferimento

Ricorderete infatti la sua cessione al Bournemouth, che però svanì dopo le visite mediche. Per Castrovilli - sottolinea il Corriere Fiorentino - il problema riguarda principalmente il contratto, dal momento che società ed entourage non si sono più aggiornati.

Permanenza complessa

Difficile ora immaginare un rinnovo, e al netto delle presenze che il giocatore potrebbe fare nell'ultima parte di stagione il suo futuro sembra ormai segnato, dopo tanti anni in maglia viola.