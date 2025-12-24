Ora è ufficiale: la tifosa viola Lindsay Vonn parteciperà alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina
Lindsay Vonn ci sarà. La campionessa americana di sci e tifosa della Fiorentina parteciperà ai Giochi Invernali di Milano Cortina, in programma il prossimo febbraio.
A confermarlo la Federsci: sulla base degli ottimi risultati in Coppa del Mondo, Vonn si è guadagnata il posto per la discesa libera ai prossimi giochi sulla pista di Cortina. Si tratta della quinta Olimpiade per la campionessa 41enne, tornata al top dopo una lunga assenza per infortunio.
