Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La Supercoppa sarà spostata molto probabilmente due settimane dopo il previsto, tra metà e fine gennaio. Una trasferta impegnativa che leva energie, dunque la Fiorentina dovrà cercare di vincere il girone risparmiandosi due partite in Conference League e concentrandosi su un possibile obiettivo come la Supercoppa”.

Sulla condizione della squadra: “I segnali ci sono e li ho visti specie nella partita contro l'Atalanta, perché quest'anno vinci partite che l'anno scorso non avresti mai vinto. Adesso arrivano due partite diverse, ma egualmente complicate. Il Napoli ieri in Champions ha perso, ma la grande prova di forza contro la squadra migliore del mondo è da tenere in considerazione”.