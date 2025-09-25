Palladino: "Volevo Giovane alla Fiorentina a gennaio, ma il club ha fatto altre scelte"

Un retroscena di mercato. E' quello raccontato dall'ex allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

“Volevo Giovane, ma la Fiorentina…”

“Chi mi ha colpito di più in questo inizio di campionato? Giovane del Verona. Lo volevo alla Fiorentina a gennaio, ma il club ha fatto altre scelte”.

Dal Corinthians all'Italia

Il giocatore è arrivato in Italia quest'estate, acquistato dal club gialloblu dal Corinthians e si è messo in mostra in queste primissime giornate di campionato con la maglia gialloblu.