Palladino: "Volevo Giovane alla Fiorentina a gennaio, ma il club ha fatto altre scelte"
Un retroscena di mercato. E' quello raccontato dall'ex allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.
“Volevo Giovane, ma la Fiorentina…”
“Chi mi ha colpito di più in questo inizio di campionato? Giovane del Verona. Lo volevo alla Fiorentina a gennaio, ma il club ha fatto altre scelte”.
Dal Corinthians all'Italia
Il giocatore è arrivato in Italia quest'estate, acquistato dal club gialloblu dal Corinthians e si è messo in mostra in queste primissime giornate di campionato con la maglia gialloblu.
