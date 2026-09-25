Ndour e due calciatori di proprietà della Fiorentina in campo nell'amichevole (con goleada) dell'Italia under 21
Cher Ndour. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
In attesa delle partite ufficiali di qualificazione all'Europeo di categoria, l'Under 21 dell'Italia ha disputato un'amichevole contro la Primavera dell'Empoli. Inequivocabile il risultato finale, un netto 15-0 in favore degli Azzurrini di Baldini.
Tre viola in campo
Al netto del punteggio, ci interessa constatare che sono partiti dal primo minuto due calciatori di proprietà della Fiorentina, ossia Comuzzo e Fortini, mentre Ndour è entrato nel secondo tempo indossando la maglia numero 10 ed ereditando la fascia di capitano da Lipani.
I marcatori
Nessuno dei tre è finito sul registro dei marcatori, dove invece troviamo Cicchella (doppietta), Berti, Camarda, Faticanti (doppietta), Bartesaghi, Favasuli, Fini, Cisse (tripletta) e Calvani (doppietta).
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