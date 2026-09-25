Ndour e due calciatori di proprietà della Fiorentina in campo nell'amichevole (con goleada) dell'Italia under 21

In attesa delle partite ufficiali di qualificazione all'Europeo di categoria, l'Under 21 dell'Italia ha disputato un'amichevole contro la Primavera dell'Empoli. Inequivocabile il risultato finale, un netto 15-0 in favore degli Azzurrini di Baldini.

Tre viola in campo

Al netto del punteggio, ci interessa constatare che sono partiti dal primo minuto due calciatori di proprietà della Fiorentina, ossia Comuzzo e Fortini, mentre Ndour è entrato nel secondo tempo indossando la maglia numero 10 ed ereditando la fascia di capitano da Lipani.

I marcatori

Nessuno dei tre è finito sul registro dei marcatori, dove invece troviamo Cicchella (doppietta), Berti, Camarda, Faticanti (doppietta), Bartesaghi, Favasuli, Fini, Cisse (tripletta) e Calvani (doppietta).