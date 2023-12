La Nazione: Brekalo e Pierozzi le chiavi del mercato

Sul QS de La Nazione, in prima pagina si legge il titolo sull'ultima gara dell'anno della Fiorentina: "Sogni e sorrisi, ciao ciao 2023". A pagina 2, poi: "Missione Champions 2024 Fiorentina, battere il Toro per continuare a crederci".

A pagina 3 le parole dell'allenatore: "Italiano: ‘Squadra e pubblico: insieme si può tutto’" e in taglio basso: "Brekalo e Pierozzi le chiavi per Karlsson e Faraoni". Infine a pagina 4: "Quarta si rimette al centro, Jack non molla Il 'patto del sushi' vale la formazione tipo"