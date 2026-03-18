Corriere Fiorentino: La rivincita di Parisi, Balbo e Braschi sono pronti

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere Fiorentino di oggi.

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Si apre con: “La rivincita di Parisi”. Sottotitolo: “Gol e applausi, l’esterno si è preso la scena nel giorno della sua centesima presenza fiorentina Da comprimario a protagonista: tutto è iniziato quando ha cominciato a giocare ala destra”.

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Sulla Conference: “Due viaggi in 48 ore, in Polonia tanti cambi: pronti Balbo e Braschi”. Sottotitolo: “Gosens non ci sarà, Kean entrerà a gara in corso”. In taglio basso infine: “Il cartellone vietato a Tommy, poi le scuse”. Sottotitolo: “La Cremonese aveva negato l’ingresso dello striscione allo Zini: ”Eccesso di zelo".