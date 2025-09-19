Divieti e costi fuori da ogni logica: La tifoseria della Fiorentina potrebbe disertare la trasferta di Pisa

Dopo la gara interna contro il Como, la Fiorentina si recherà a Pisa per giocare il derby toscano contro i nerazzurri.

Mille biglietti

In vista di questo matc, iI Casms ha stabilito che i tifosi viola residenti in provincia di Firenze potranno acquistare i biglietti solo nel settore ospiti e solo se muniti di fidelity card. Si parla di un migliaio di posti a disposizione dei sostenitori gigliati.

Attenzione alla questione prezzi

Attenzione però alla questione prezzi: già contro la Roma, il Pisa aveva fissato a 49 euro il costo del tagliando per il settore ospiti. Una cifra fuori da ogni logica e che, se confermata, sarebbe considerata eccessiva dalla Curva Fiesole. La conseguenza, si legge stamani su La Nazione, sarebbe che il tifo organizzato potrebbe in questo caso rivedere la propria posizione, non partecipando alla trasferta.