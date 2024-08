Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina si legge in prima pagina il titolo sulla Fiorentina: "Kean aspetta Gud".

All'interno, a pagina 20: "Kean-Mandragora, segnali di Fiorentina". In basso “Palladino: ‘Dietro non perfetti ma sono contento’”. A pagina 21, invece, si parla di mercato: "Subito Richardson. Poi c'è Gudmundsson". In basso: "E se Amrabat giocasse a Parma?".