Riccardo Gentile, giornalista e commentatore per Sky Sport, ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina anche alla luce della sconfitta contro l'Atalanta maturata ieri.

Una difficile corsa alla salvezza

“La corsa alla salvezza è difficile per la Fiorentina e se guardiamo allo scorso anno questa situazione è clamorosa. E pensare che i giocatori chiave di questa squadra, come il portiere o l'attaccante, sono rimasti a Firenze. Credo che la squadra adesso si debba calare nell'ottica di salvarsi, quella è la realtà della Fiorentina adesso. E poi serve mettere priorità. Non avrai difficoltà a superare il primo turno in Conference, ma in campionato lotti con squadre che l'Europa non l'hanno mai fatta e hanno meno impegni”.

Sui singoli

“Poi ci sono i singoli. Kean sta rendendo veramente meno rispetto alle sue potenzialità. Lo stesso Gudmundsson non ha mai fatto vedere in viola quello che era a Genoa. Piccoli? Secondo me può dare di più per le qualità che ha. La maglia della Fiorentina è un'occasione per lui, ma deve dimostrare quanto vale. Dzeko? Se Pioli e Vanoli non ci puntano un motivo ci sarà, ma del resto fa 40 anni a marzo”.