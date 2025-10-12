Tesser: "Vedere la Fiorentina così in basso in classifica fa impressione"

L'allenatore Attilio Tesser ha parlato a tuttomercatoweb.com anche della situazione in casa Fiorentina, dopo un inizio di stagione tutt'altro che scintillante.

Le parole di Tesser

“La Fiorentina, ma ho visto l'ultima partita e nel complesso m'è piaciuta. Vederla laggiù fa un po' impressione. Siamo ancora agli inizi, è la squadra che in questo momento sta rendendo meno”.

Il lavoro di Pioli

"Ma sono che Pioli la tirerà fuori: ha un buon organico e lui è un ottimo allenatore".