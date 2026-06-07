L'Italia Under 17 di Croci è campione d'Europa! Pari in extremis e poi successo ai rigori con il Belgio

E' arrivato un altro successo a livello giovanile per l'Italia, che ha vinto l'Europeo Under 17 per la seconda volta nelle ultime tre edizioni: decisivo il successo di questa sera nella finale di Tallinn contro il Belgio, ai rigori. Partita davvero thrilling nel finale con la rete del belga Ojea arrivata all'85' e recuperata dal rigore di Fugazzola al 90'.

Ai rigori poi errori decisivi di Cobiella e Moorthamer per i belgi e di Rocca per l'Italia, a segno Perillo per il penalty della vittoria. In campo da titolare il viola Croci, sostituito poi al 57' da Casagrande ma splendida soddisfazione per il classe 2010.