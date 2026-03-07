Ulivieri: "A corso d'opera bisogna entrare delicatamente in uno spogliatoio e Vanoli l'ha fatto. De Gea..."

L'allenatore, tra le altre, ex Fiorentina Renzo Ulivieri è intervenuto a Italia 7 per commentare la situazione della squadra viola: “Ovviamente c'è qualcosa che non va: la squadra vale la metà classifica. Si vede qualcosa a fasi alterne, eppure ricade costantemente, vedi Udine”.

“Vanoli è riuscito a entrare nello spogliatoio delicatamente. De Gea…”

Su Vanoli: “Quando entri in uno spogliatoio a corso d'opera, soprattutto in una situazione del genere, devi farlo in modo delicato. Vanoli lo ha fatto, in fin dei conti. Certamente ci sono alcune partite inguardabili, però la Fiorentina è comunque migliorata rispetto a prima. De Gea? Errore grossolano, ma si è semplicemente dato delle responsabilità. Che la squadra avrebbe comunque perso, non ci vuole un genio a capirlo”.

“Parma avversario complicato”

Sul Parma e sulla gara di domenica: “Non sarà affatto semplice perché sono una squadra che punta a fare la partita sporca. Dobbiamo aspettarci un contesto complicato. Cuesta è bravo perché riesce spesso a raccogliere qualcosa in più”.