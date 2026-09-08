La Gazzetta dello Sport: Vanoli fa il dottore, la ricetta per guarire il club
Una pagina tutta per la Fiorentina per La Gazzetta dello Sport.
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Il titolo d’apertura è: “La Viola che ho in testa”. E ancora: “Vanoli fa il dottore Fedelissimi e tridente per guarire il club”. Sommario: “La Fiorentina riparte, biennale per l’allenatore Con Grosso il rapporto si è rotto a causa del mercato”.
“Un percorso diverso”
In taglio basso invece presente un’intervista a Giovanni Galli: “Squadra senz’anima, ora inizia un percorso diverso”.
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