Il Genoa conferma il "no" deciso alla Fiorentina. Ecco le uniche condizioni per una partenza di Gudmundsson

Albert Gudmundsson alla Fiorentina, uno scenario di mercato improbabile (almeno a gennaio). Il Genoa fa muro e conferma il suo “no” deciso al club viola per l'attaccante islandese; non bastano offerte di 20 milioni di euro per il miglior calciatore rossoblù di questa prima parte di stagione.

Le uniche condizioni per un addio

Albert Gudmundsson, con ogni probabilità, resterà dunque a Genova fino a giugno. Le uniche condizioni per le quali l'islandese può partire sono offerte pari a 30 milioni più bonus, altrimenti il Genoa non ascolterà proposte.